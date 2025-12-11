Vasco vence o Flu de virada, nos acréscimos, e sai na frente na Semi da Copa do Brasil

Cada time mandou em um tempo. Mas o Vasco, na raça, faz 2 a 1. Agora, joga pelo empate para ir à final. Maraca com quase 65 mil / Crédito: Jogada 10

Com um gol de Vegetti no fim dos acréscimos do segundo tempo, o Vasco venceu o Fluminense por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, 11/12, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A partida contou com o Maracanã cheio, com todos os ingressos vendidos e torcidas divididas, 64.990 presentes (maioria vascaína), o que deu um colorido ainda mais especial ao duelo. O Fluminense, que entrou com status de favorito, foi melhor no primeiro tempo e saiu na frente com um gol de Serna. No entanto, o Vasco voltou com maior imposição no segundo tempo e, assim, conseguiu merecidamente a igualdade com sua revelação, Rayan, e virou aos 49 da etapa final com Vegetti. O jogo foi muito movimentado, pegado e com alguns empurra-empurras. Serna foi o jogador mais perigoso do Tricolor, enquanto Andrés Gómez — que deu o passe para os gols de Rayan e Vegetti — fez a defesa tricolor arrancar os cabelos. A volta será no domingo, 14/12, mais uma vez no Maracanã e novamente com torcida dividida. O duelo começa às 20h30 (de Brasília). O Vasco joga pelo empate. Quem avançar encara o vencedor de Corinthians e Cruzeiro. Vale lembrar que, na ida, no Mineirão, o Corinthians venceu por 1 a 0.

Fluminense é melhor no primeiro tempo Os primeiros 20 minutos foram elétricos. Enquanto o Vasco buscava velocidade, o Fluminense, por sua vez, apostava em jogadas com Serna pela direita, nas costas do improvisado Puma na lateral-esquerda. Ainda assim, houve duas boas chances para cada lado. Logo no primeiro minuto, Andrés Gómez ganhou na velocidade de Freytes, mas foi bloqueado na hora do chute, já na área, pelo próprio defensor. Em seguida, o Fluminense quase marcou com Everaldo, que aproveitou um passe errado, avançou e finalizou mal. Pouco depois, na melhor oportunidade, Serna serviu Lucho, que acabou isolando. Aos 15, Puma Rodríguez teve tudo para marcar ao receber livre pela esquerda; todavia, preferiu cruzar, e Thiago Silva cortou. Aos 17, ocorreu um lance-chave. Em um erro de marcação, o goleiro Léo Jardim saiu e acabou acertando Everaldo. Por muita sorte, Everaldo estava tocando a bola para a esquerda e não em direção ao gol, e o goleiro não era o último homem. Assim, levou apenas o cartão amarelo. A falta demorou bastante para ser cobrada; contudo, resultou em gol. René cobrou na segunda trave para Thiago Silva ajeitar para Serna, que chutou na entrada da área. A bola desviou em Andrés Gómez, e Léo Jardim não conseguiu chegar a tempo. Dessa forma, o Fluzão fez 1 a 0. Na reta final, o Vasco ficou valorizando a posse de bola, mas sem mostrar ofensividade. O destaque negativo foi Rayan, que, ao lado de Coutinho, é um dos principais jogadores do Vasco, mas mal tocou na bola. Vasco acorda na etapa final Se o Fluminense começou melhor e comandou boa parte do segundo tempo, o Vasco passou a mandar na etapa final, com Andrés Gómez atuando pelos dois flancos e Nuno mais próximo da área. Assim, aos quatro minutos, o time cruz-maltino conseguiu o empate. Uma bela jogada de Andrés Gómez pela esquerda terminou com o atacante cruzando para o meio da área. Nuno furou, mas Rayan — até então sumido em campo — não desperdiçou. 1 a 1. O gol acordou a torcida vascaína, que fez um barulho ensurdecedor e quase explodiu de vez quando o colombiano Andrés Gómez, agora pela direita, cruzou para Puma finalizar — e perder sua segunda grande chance no jogo. Afinal Fábio salvou com o pé.

O Cruz-Maltino seguiu em cima. Além disso, Rayan passou a aparecer muito mais, e um passe longo de Robert Renan chegou ao jogador em condições de finalizar, mas a zaga salvou. Mais tarde, após cobrança de escanteio, Puma cabeceou na trave. Dessa forma, o lateral-direito improvisado na esquerda perdeu seu terceiro gol no jogo. Após os 30 minitos, muito equilíbrio, com o Fluminense, já com Ganso em campo, impondo seu jogo. Que virada, Vascão! O jogo caminhava para o empate, mas aos 48 minutos Vegettii, que havia entrado aos 31 no lugar de Nuno Moreira, decidiu a partida. A jogada começou com Rayan, que driblou adversários e sofreu falta. Sem perder tempo, ele cobrou rapidamente, pegando o Fluminense desprevenido. A bola chegou a Andrés pela esquerda, e o colombiano não desperdiçou: cruzou para o melhor cabeceador do futebol brasileiro. Vegetti testou e garantiu a vitória. Metade do Maracanã explodiu de alegria: Vasco 2 a 1!