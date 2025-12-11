Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco renova contrato com patrocinadora até 2027

MotoChefe passará a ocupar a barra inferior das costas do uniforme principal a partir da semifinal da Copa do Brasil nesta quinta
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
O Vasco anunciou, nesta quinta-feira (10/12), a renovação do contrato de patrocínio com a MotoChefe. O novo vínculo será até 31 de dezembro de 2027 e inclui a realocação da marca para a barra inferior das costas do uniforme principal. A mudança, aliás, é a partir do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Fluminense, no Maracanã.

Além disso, a marca MotoChefe seguirá com a exposição no ombro superior, posição ocupada pela empresa até então, garantindo visibilidade extra para a empresa na reta final do ano.

“A renovação com a MotoChefe reforça a confiança mútua construída ao longo dessa jornada e evidencia a força comercial da marca Vasco. Seguimos trabalhando para ampliar oportunidades, fortalecer nossas parcerias estratégicas e gerar valor para toda a comunidade vascaína. É uma satisfação contar com a MotoChefe em mais um ciclo e integrar essa presença ao nosso uniforme justamente em um momento decisivo da temporada”, declarou Carlos Amodeo, CEO do Vasco SAF.

A parceria, aliás, também prevê benefícios exclusivos para os sócios-torcedores, que serão anunciados em breve. Trata-se de mais um passo para aproximar a marca do dia a dia do vascaíno e ampliar o ecossistema de vantagens no programa de sócio.

Tags

Vasco

