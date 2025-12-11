Vasco renova contrato com patrocinadora até 2027

MotoChefe passará a ocupar a barra inferior das costas do uniforme principal a partir da semifinal da Copa do Brasil nesta quinta / Crédito: Jogada 10

O Vasco anunciou, nesta quinta-feira (10/12), a renovação do contrato de patrocínio com a MotoChefe. O novo vínculo será até 31 de dezembro de 2027 e inclui a realocação da marca para a barra inferior das costas do uniforme principal. A mudança, aliás, é a partir do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Fluminense, no Maracanã. Além disso, a marca MotoChefe seguirá com a exposição no ombro superior, posição ocupada pela empresa até então, garantindo visibilidade extra para a empresa na reta final do ano.