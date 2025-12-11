Torcida organizada do Corinthians volta a ser proibida de entrar em estádios

Determinação válida até o fim de 2026 atende recomendação do MP após confronto entre torcedores uniformizados após um Majestoso / Crédito: Jogada 10

A Federação Paulista de Futebol decidiu restabelecer a proibição de entrada de materiais da Gaviões da Fiel nos estádios paulistas. O veto, que inclui faixas, bandeiras, instrumentos musicais e qualquer indumentária que identifique a principal organizada do Corinthians, valerá até 31 de dezembro de 2026. O documento, assinado pelo vice-presidente Mauro Silva em 10 de dezembro, atende a uma solicitação da Promotoria de Justiça do Juizado Especial Criminal Central. A recomendação é consequência direta do confronto envolvendo integrantes uniformizados de torcidas de Corinthians e São Paulo. O confronto aconteceu após o clássico disputado em 20 de novembro, pelo Brasileirão.

Em seu parecer, o promotor Roberto Bacal cita relatórios do 2º Batalhão de Choque que apontam para a participação de membros identificados tanto da Gaviões da Fiel quanto da Torcida Independente. “Considerando o ofício Nº BPChq – 147/03/2025 anexo do 2º Batalhão de Polícia de Choque (…) sendo possível visualizar pessoas trajadas com camisas identificando as torcidas Gaviões da Fiel e da Torcida Independente”, diz trecho do documento enviado à FPF. A Gaviões da Fiel, por meio de sua assessoria, informou que o departamento jurídico já está sendo acionado. Contudo irá se posicionar “no momento oportuno”. Assim, com a medida, a organizada estará impedida de levar seus materiais de identificação já no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O embate acontece no próximo domingo (14/12), na Neo Química Arena.