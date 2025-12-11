Thiago Silva busca bi da Copa do Brasil para consolidar nome entre grandes ídolos do Fluminense

Thiago Silva busca bi da Copa do Brasil para consolidar nome entre grandes ídolos do FluminenseCampeão em 2007, zagueiro tenta coroar segunda passagem com mais um título da competição nacional
Nos últimos anos, o Fluminense repatriou ídolos e deu a oportunidade de aumentarem o seu legado na história. Em 2020, por exemplo, Fred voltou para o Tricolor das Laranjeiras e se tornou peça fundamental na reconstrução de uma geração vitoriosa. Há dois anos, Marcelo decidiu retornar e conquistou a Libertadores. A bola da vez, agora, é Thiago Silva.
Contratado no ano passado, Thiago Silva foi determinante para ajudar o Fluminense a permanecer na elite do futebol brasileiro e fugir de um rebaixamento que era quase certo. Em 2025, por sua vez, o zagueiro viveu um ano menos turbulento. Afinal, o Tricolor fez história com a campanha de semifinalista na Copa do Mundo de Clubes e conquistou a vaga direta para a Libertadores de 2026.
Em reta final de carreira, Thiago Silva não garantiu a permanência para 2026. O zagueiro, de 41 anos, tem contrato até junho, quando termina a Copa do Mundo. Ele, aliás, tem o sonho de disputar a competição, mesmo não tendo feito parte do ciclo. Portanto, a reta final de 2025 pode ser determinante em muitos fatores para o camisa 3.
Campeão da Copa do Brasil em 2007, Thiago Silva pode conquistar mais um título nacional e consolidar o seu nome entre os maiores da história do Fluminense. É inegável que o zagueiro já é um dos ídolos do clube, mas ainda é possível aumentar o seu legado. Ele, aliás, é o único “remanescente” da geração campeã há 18 anos.
Thiago Silva pode levantar primeiro troféu como capitão
Thiago Silva tem outro motivo particular para buscar o bicampeonato da Copa do Brasil com o Fluminense. Afinal, ele nunca levantou um troféu pelo clube como capitão. Ao longo da carreira, o zagueiro se destacou por sua liderança no Milan, da Itália, PSG, da França, e Chelsea, da Inglaterra, onde foi o capitão de inúmeras conquistas. Até mesmo com a Seleção Brasileira.
Mas falta o Fluminense na lista do “Monstro”. Afinal, o capitão tricolor da conquista da Copa do Brasil de 2007 foi outro jogador formado em Xerém: Carlos Alberto. No ano seguinte, quando o meia deixou o clube, a braçadeira ficou sob responsabilidade de Luiz Alberto, que era o companheiro de zaga de Thiago Silva. Na época, o Fluminense bateu na trave e foi vice-campeão da Libertadores.
Fica em 2026?
Thiago Silva tem contrato com o Fluminense até junho de 2026. O zagueiro, no entanto, nutre o desejo de disputar a Copa do Mundo, o que pode antecipar o fim do seu contrato, caso seja convocado. O jogador não fez parte do ciclo, mas tem a confiança do técnico Carlo Ancelotti, que não descarta convocá-lo, assim como Neymar.
Por outro lado, o Fluminense conta com o zagueiro para a próxima temporada. O Tricolor, aliás, tenta convencer a estender o vínculo por causa da Libertadores. Em 2026, o Time de Guerreiros já está garantido na fase de grupos. Assim, conquistar a Copa do Brasil pode consolidar o trabalho do técnico Zubeldía e aumentar a vontade de Thiago Silva em ficar até o fim do ano.
