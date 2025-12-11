Técnico do Cruzeiro levanta dúvida sobre possível toque de mão no gol de Depay

Técnico do Cruzeiro levanta dúvida sobre possível toque de mão no gol de DepayLeonardo Jardim compartilhou vídeo nas suas redes sociais e vê toque de braço do holandês no gol do Corinthians
O clima da semifinal da Copa do Brasil segue quente. No dia seguinte à vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, o técnico Leonardo Jardim compartilhou nas redes uma publicação que aponta um possível toque no braço de Memphis Depay no lance do único gol da partida. A imagem viralizou entre torcedores cruzeirenses e alimentou ainda mais a polêmica sobre a jogada.
O lance aconteceu aos 21 minutos da primeira etapa. Após cruzamento de Carrillo, Yuri Alberto escorou de cabeça e Memphis completou para as redes. Entretanto, no momento da finalização, a bola toca o corpo do atacante. Parte da torcida da Raposa alega que o contato teria sido no braço.
Minutos antes da saída de bola, o lateral William chamou a atenção do árbitro Anderson Daronco para o possível toque irregular. O juiz ouviu a equipe de vídeo, levando a mão ao ouvido enquanto recebia informações do VAR. Após a checagem silenciosa, porém, o gol foi confirmado sem revisão no monitor.
Eu não vi esse lance cara kkkkkkkkkk a bola realmente pega no braço do depay
