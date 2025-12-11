Técnico do Cruzeiro levanta dúvida sobre possível toque de mão no gol de Depay

O clima da semifinal da Copa do Brasil segue quente. No dia seguinte à vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, o técnico Leonardo Jardim compartilhou nas redes uma publicação que aponta um possível toque no braço de Memphis Depay no lance do único gol da partida. A imagem viralizou entre torcedores cruzeirenses e alimentou ainda mais a polêmica sobre a jogada.

O lance aconteceu aos 21 minutos da primeira etapa. Após cruzamento de Carrillo, Yuri Alberto escorou de cabeça e Memphis completou para as redes. Entretanto, no momento da finalização, a bola toca o corpo do atacante. Parte da torcida da Raposa alega que o contato teria sido no braço.