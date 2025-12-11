São Paulo faz consulta para contratar dupla do Fortaleza

O São Paulo segue acelerando seu planejamento para a temporada de 2026 e, em meio à ampla reformulação do elenco, segue atento ao mercado. Assim, o Tricolor realizou sondagens por dois jogadores argentinos que trabalharam no Fortaleza em 2025 e que contam com boa aprovação do técnico Hernán Crespo. As informações foram publicadas inicialmente pela ESPN e confirmadas pelo J10.

O principal alvo é o zagueiro Gastón Ávila, de 24 anos. Depois de atuar em 34 partidas pelo Fortaleza na última temporada, o defensor retornou ao Ajax, da Holanda, clube detentor de seus direitos econômicos. O São Paulo consultou os holandeses para discutir a possibilidade de um empréstimo, e pessoas envolvidas nas tratativas indicam otimismo sobre um desfecho positivo. A chegada de um zagueiro está sendo tratada como prioridade interna e atende um dos pedidos mais urgentes de Crespo para o novo ano.