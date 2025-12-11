São Paulo encerra 2025 com ataque travado e vive ano de frustrações no setor ofensivo

Artilheiros lesionados, reforços pouco eficazes e irregularidade técnica derrubam produtividade ofensiva tricolor no ano / Crédito: Jogada 10

A temporada de 2025 ficará marcada como uma das mais decepcionantes para o São Paulo nos últimos anos. Além das eliminações dolorosas, o desempenho ofensivo colocou o clube em um cenário raro e preocupante. Afinal, foram apenas 79 gols em 66 partidas, índice que se coloca como o terceiro pior do século 21, atrás apenas de 2018 e do traumático 2019, quando a equipe balançou as redes somente 56 vezes. Ao longo do ano, o Tricolor conviveu com uma sucessão de problemas que atingiram diretamente seu setor mais vulnerável: o ataque. Lesões em série, contratações que não renderam o esperado e desempenhos individuais abaixo da média criaram um ambiente de pouca confiança e baixa capacidade de decisão.

Centroavantes eliminados por contusões A situação ficou mais dramática com as graves lesões que tiraram de combate todos os centroavantes do elenco. Calleri, referência técnica, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jovem Ryan Francisco sofreu lesão semelhante, incluindo também o menisco. Por fim, André Silva teve um problema no ligamento cruzado posterior e outro no cruzado anterior do joelho direito. Apesar do longo tempo fora, André Silva ainda encerrou o ano como vice-artilheiro, com 14 gols, o que evidencia ainda mais o tamanho do buraco deixado por sua ausência. Lucas Moura também enfrentou um calvário. Afinal, em março, ele lesionou a cápsula posterior do joelho direito. No segundo semestre, precisou realizar uma artroscopia para retirar uma fibrose que o incomodava, e em novembro voltou a sentir dores na região, prolongando seu afastamento. Contratações do São Paulo pouco ajudaram Com o setor ofensivo desfalcado, a diretoria buscou alternativas no mercado, mas as escolhas não surtiram efeito. Gonzalo Tapia, Juan Dinenno e Emiliano Rigoni foram contratados com urgência, mas tiveram impacto mínimo. Juntos, marcaram apenas sete gols, cinco deles de Tapia, o único com algum brilho pontual.

Entre os jogadores que estiveram mais tempo disponíveis, o rendimento também oscilou. Luciano terminou como o artilheiro da equipe, com 16 gols,. Contudo, ficou marcado pelos erros decisivos, especialmente nas quartas de final da Libertadores, diante da LDU, quando o São Paulo perdeu oportunidades claras antes da eliminação. Ferreirinha, por sua vez, oscilou entre boas atuações e jogos apagados, encerrando a temporada com oito gols. O ataque do São Paulo nos últimos 10 anos 2025: 79 gols

2024: 94

2023: 92

2022: 119

2021: 113

2020: 98

2019: 56

2018: 74

2017: 93

2016: 85

2015: 107 Mesmo em temporadas de instabilidade, o São Paulo preservava ao menos um desempenho ofensivo competitivo. Em 2025, porém, a falta de continuidade dos atacantes, as escolhas pouco assertivas no mercado e a ausência de uma peça capaz de liderar o setor expuseram um problema estrutural.