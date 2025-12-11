Santos coloca Tiquinho Soares na lista de negociáveis e busca novo camisa 9

Clube prioriza venda do centroavante, que perdeu espaço, tem alto salário e deve deixar o Peixe no ano que vem / Crédito: Jogada 10

O Santos está aberto para receber ofertas por Tiquinho Soares na próxima janela de transferências. A diretoria entende que a saída do centroavante de 34 anos pode facilitar a reestruturação do ataque para 2026. Além disso, o Peixe precisa liberar espaço na folha salarial, já que o jogador recebe cerca de R$ 1,5 milhão mensais. Embora a intenção inicial seja uma venda, o clube reconhece que o valor de mercado do atleta caiu. Assim, também analisa a possibilidade de um empréstimo com divisão dos salários. Tiquinho tem contrato válido até dezembro de 2027 e vem sendo oferecido a equipes brasileiras e do exterior.