Ronaldo Fenômeno cria “Galácticos Open” e pode investir em rede de clubes de tênis

Ronaldo Fenômeno cria “Galácticos Open” e pode investir em rede de clubes de tênisAstro mantém seus negócios no futebol, mas agora foca na expansão de outras duas modalidades no país, com projeto em estágio avançado
Ronaldo Fenômeno reforçou nesta semana o espaço que o tênis ocupa em sua rotina fora do futebol. Em Miami, ele assistiu ao jogo de exibição entre João Fonseca e Carlos Alcaraz e aproveitou o passeio para bater bola com o líder do ranking no LoanDepot Park. A viagem também serviu para detalhar um projeto que pretende levá-lo à gestão de uma rede de clubes dedicados à modalidade no Brasil.
O ex-atacante revelou, inclusive, que trata-se de um projeto em estágio avançado e já definiu onde pretende atuar. Com unidades premium e outras voltadas às áreas sociais, as unidades serão instaladas em espaços ociosos de comunidades de São Paulo, Rio de Janeiro e outras regiões.
Conforme explicou, ele pretende utilizar a Lei de Incentivo ao Esporte para revitalizar os locais e montar estruturas que envolvem quadras de tênis, pádel e futebol. Estima-se que a captação dos recursos se inicie dentro de um mês.
“A gente está numa fase avançada de projeto, temos mapeado onde a gente quer fazer e o que fazer. Não serão clubes gigantescos, mas clubes premiums, outros mais acessíveis e uma série para área social (…). Um projeto grande. A gente vai entrar na fase de captação provavelmente em um mês, e os galácticos quase todos aí estão animados de entrar”, disse.
Galáticos Open e o projeto
A relação com o tênis criou laços ainda em 2012, quando o Fenômeno aderiu à rotina durante o quadro Medida Certa, do Fantástico, na Globo. Desde então, criou afeição e nunca mais largou. Tanto que atualmente criou o Galáticos Open, um torneio beneficente, em uma de suas residências — base para o projeto.
O astro evitou revelar valores do projeto, mas confirmou que não se trata de um aporte modesto. Até porque seu objetivo passa pela construção de cem quadras de tênis e cem quadras de pádel — número que reflete o tamanho da iniciativa.
“Não posso revelar o valor porque ainda estamos na fase de captação. Mas a gente está querendo fazer um total de cem quadras de tênis, cem quadras de pádel, então é um investimento alto”, afirmou.
Experiência de Ronaldo Fenômeno
O campeão mundial ainda comentou sobre a experiência de dividir quadra com Alcaraz e afirmou que encara o tênis como um desafio pessoal diário. Em sua visão, algo mais voltado ao prazer de aprender do que à busca por excelência técnica.
“Muito complexo esse esporte. O mental entra muito em jogo (…). Eu me divirto muito. Ele me desafia a cada dia”, concluiu.
Ao falar sobre João Fonseca, hoje número 24 do ranking mundial, Ronaldo destacou que seu crescimento fortalece o tênis no país e amplia o interesse pela prática. Para ele, o bom momento do carioca impulsiona toda a modalidade.
“Acho que o João já é uma grande realidade (…). O João já teve um ano espetacular nessa temporada que passou. Desejo toda sorte do mundo pra essa nova temporada”, declarou.