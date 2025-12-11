River Plate mostra interesse em Bernabei, do Inter

Lateral-esquerdo teve altos e baixos durante a temporada, mas ajudou o Colorado na luta contra o rebaixamento no Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Apesar do momento ruim que quase culminou no rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Internacional vê alguns de seus jogadores despertarem interesse do futebol de fora do país. Afinal, o lateral-esquerdo Bernabei entrou na mira do River Plate, da Argentina, para a próxima temporada. No entanto, uma negociação é considerada improvável. Os Millonarios entraram em contato para saber quanto o Colorado gostaria de receber para negociar o jogador. Contudo, a pedida de 7 milhões de dólares (cerca de R$ 38 milhões) assustou a diretoria argentina, que não considera abrir os cofres para fazer tal investimento, segundo o “ge”.

LEIA MAIS: Internacional renova contrato de Aguirre até 2028 Bernabei chegou ao Inter em 2024 emprestado pelo Celtic, da Escócia, e virou um dos principais jogadores da equipe no Brasileirão do ano passado. Assim, no início de 2025, o Colorado comprou o jogador por 5,5 milhões de euros (R$ 34,4 milhões) e assinou contrato até o fim de 2028. No entanto, Bernabei caiu de produção nesta temporada junto com os companheiros. Além disso, ainda se envolveu em polêmicas fora de campo. Apesar da oscilação em campo, não perdeu a condição de titular. Afinal, era a única opção para o setor por conta da saída de Ramón para o Vitória em agosto. Quando não poderia contar com o argentino, o Inter acabava improvisando jogadores pela esquerda. O jovem Alisson, de 17 anos, também ganhou oportunidade.