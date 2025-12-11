Perto do Botafogo, Lucas Villalba é um dos jogadores mais rápidos do mundo

Atacante já superou marca de 37 km/h em 2025 e pode ser trunfo no setor ofensivo do Glorioso para a próxima temporada

A velocidade de 38,38 km/h registrada por Lucas Villalba foi durante uma partida do Nacional-URU contra o Atlético Nacional pela Libertadores, estabelecendo-o como um dos jogadores mais rápidos do mundo. Ele ficou atrás do brasileiro Gabriel Silva, do Santa Clara. Cria do Palmeiras atingiu marca de 40,3 km/h durante a partida contra o Famalicão, válida pela 33ª rodada do Campeonato Português.

O Botafogo busca jogadores de velocidade para a próxima temporada. Por isso, o clube encaminhou a contratação do atacante Lucas Villalba, de 24 anos, do Nacional-URU. A explosão do atleta é algo impressionante. Em maio deste ano, ele atingiu a marca de 38,38 km/h, superando recorde mundial que pertencia a Micky Van de Ven (37,38 km/h). Assim, ele se tornou o jogador mais rápido do mundo.

Com essa conquista, o provável reforço do Botafogo está próximo de um outro patamar: a lendária marca de 44,72 km/h atingida por Usain Bolt, o homem mais rápido do planeta e dono do recorde mundial dos 100 metros rasos no atletismo.

O traço mais marcante do seu jogo é a explosão em arrancadas longas. Villalba é daqueles pontas que ganham campo com facilidade e carregam a bola em velocidade com boa coordenação. Sua passada larga permite ultrapassagens constantes, algo especialmente útil em transições rápidas e contra-ataques. O jogador, afinal, tem 1,82m.

Botafogo busca exemplos de 2024

Caso acerte com Botafogo, Villalba chega como um jogador capaz de oferecer profundidade, o que o clube procura. A diretoria, aliás, quer um atleta com características parecidas com a de Luiz Henrique ou Almada, que brilharam em 2024. Seu estilo, portanto, encaixa como opção imediata para explorar espaços, acelerar contra-ataques e adicionar força ao setor ofensivo.

“Ele é um extremo que atua pelo lado direito e entendemos que é um atleta que possa entregar aquilo que não tivemos nesse ano, que foi um pouco de profundidade, atacar espaço. Tínhamos muito isso nos últimos anos”, afirma diretor Alessandro Brito à “ESPN”.