Ônibus do PSG é alvo de ataque com pedras na madrugada em hotel na Espanha

Ônibus do PSG é alvo de ataque com pedras na madrugada em hotel na EspanhaNão há registros de jogadores ou membros da comissão técnica da equipe francesa com ferimentos. Dois jovens apontados como suspeitos são presos
O ônibus que transportou os jogadores e membros da comissão técnica do PSG durante sua passagem na Espanha foi alvo de um ataque com pedras. O episódio ocorreu durante a madrugada depois do empate do time francês com o Athletic Bilbao, na primeira fase da Champions League, na última quarta-feira (10). De acordo com informações da imprensa gaulesa, o veículo não estava em funcionamento quando ocorreu o apedrejamento. Na verdade, estava estacionado em frente ao hotel na cidade de Bilbao. Inclusive, não houve registro de pessoas feridas após a ocorrência.
Dois jovens são suspeitos de serem os responsáveis pelo incidente e acabaram presos pela polícia espanhola. Com o acontecimento, a delegação do PSG retornou para a França na manhã desta quinta-feira (11), mas em um ônibus alternativo. A propósito, pelo acidente, integrantes da diretoria do Paris Saint-Germain avaliam protocolar uma reclamação formal para as autoridades espanholas.
No campo, o atual campeão do torneio ficou no empate com o Athletic Bilbao por 0 a 0, no País Basco. Com isso, a equipe francesa atualmente ocupa o terceiro lugar da fase de liga da principal competição de clubes da Europa, atrás somente de Arsenal e Bayern de Munique, respectivamente.
Hábito inusitado de Neymar no PSG
O ex-goleiro Alexander Letellier conviveu com Neymar por um período no Paris Saint-Germain. O goleiro defendeu o clube francês por quase quatro anos, mas atuou em apenas duas oportunidades. Inclusive, em somente uma delas, o atual camisa 10 do Santos esteve em campo. Apesar disso, tal ocasião não foi a situação mais notável do ex-arqueiro na equipe.
O ex-goleiro deu entrevista para o jornal francês “L’Équipe”, no dia 29 de novembro, e tornou público uma prática incomum de Neymar. A viralização do caso foi tamanha que os jornais portugueses “A Bola” e “Record” repercutiram o episódio.
“Um dia, fiquei chocado. Na época, ainda estávamos no centro de treinamento Camp des Loges. Fui ao banheiro e vi o Neymar sentado na privada, fazendo suas necessidades, mas com a porta aberta”, relatou o ex-arqueiro.
Na sequência, Alexander comentou que deixou o local no mesmo instante e encontrou um dos companheiros do grupo em seguida.
“Saí na hora, e o Abdou Diallo me viu sem entender o que eu tinha acabado de presenciar”, concluiu Letellier.