Novos uniformes do Fluminense vazam nas redes; veja fotos

Camisas serão lançadas em janeiro. Esta será a primeira linha em parceria com a Puma / Crédito: Jogada 10

Os novos uniformes do Fluminense para a próxima temporada vazaram nas redes sociais. Nas imagens que circularam nesta quinta-feira (11), é possível notar as camisas 1 e 2, além das vestes de goleiro, lançadas pela Puma para 2026. Esta, aliás, será a primeira linha de uniformes da nova fornecedora de material esportivo do clube, que estreia já em janeiro. As camisas tricolor e branca são semelhantes com o modelo atual, da última linha lançada pela Umbro. A diferença, no entanto, está na gola, que tem formado em “V”, e não redonda. O design, portanto, preserva a tradição do clube, com o uniforme principal nas cores verde, branco e grená. Já o uniforme de goleiro, com a cor predominante preta.