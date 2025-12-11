Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Neymar deve operar o joelho antes de renovar com o Santos

Neymar deve operar o joelho antes de renovar com o Santos

De férias em Miami, atacante passará por artroscopia na próxima semana. Peixe quer deixar o atleta pronto de olho na Seleção
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Neymar deve passar por uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo na próxima semana, após retornar de férias em Miami, nos Estados Unidos. O procedimento deve ocorrer antes de uma possível renovação de contrato com o Santos.

O tempo de recuperação para este tipo de cirurgia é de cerca de um mês. Portanto, o Peixe quer resolver a situação o quanto antes para deixar Neymar pronto para a próxima temporada. Afinal, a última Data Fifa antes da Copa do Mundo ocorrerá em março. Após isso, o técnico Carlo Ancelotti só fará a convocação final para a Copa do Mundo. Assim, o início do ano será fundamental para o jogador.

LEIA MAIS: Santos coloca Tiquinho Soares na lista de negociáveis e busca novo camisa 9

Neymar passará por uma artroscopia para corrigir um esgarçamento no menisco do joelho esquerdo. Apesar de não impedir o camisa 10 de atuar nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o problema o fez obrigou a utilizar três camadas de proteção na região, para garantir estabilidade e menos dor.

Santos confia na renovação de Neymar

A ideia do departamento médico do Santos é recuperar o jogador para que ele fique 100% pronto para atuar em alto nível em 2026. Assim, poderia convencer Carlo Ancelotti de que poderia estar na lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. O Peixe acredita que faz parte deste processo e confia na renovação de contrato com o craque.

O projeto de retorno de Neymar foi pensando em disputar a Copa, contando com renovações de contrato a cada seis meses, garantindo liberdade ao camisa 10 e seu staff caso algo desse errado. Vale destacar que o jogador já se readaptou à cidade e ao clube.

A reapresentação do elenco do Santos está prevista para o dia 2 de janeiro, quando Neymar ainda estaria se recuperando da artroscopia. Assim, a diretoria espera que a situação contratual do jogador já tenha sido resolvida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos Neymar

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar