Lucas Silva afirma que Cruzeiro teve jogo equilibrado contra o Corinthians, mas destaca falta de intensidade

Capitão cruzeirense apontou que o time teve uma desatenção no começo da partida e que precisa impor mais o seu ritmo no jogo de volta

Na visão do capitão da equipe, Lucas Silva, a partida ficou marcada pelo equilíbrio. O volante acredita que sua equipe vacilou no começo do jogo, quando sofreu o gol, mas se encontrou e conseguiu aparecer mais no ataque. Por fim, o jogador enfatizou a Raposa precisa manter a cabeça tranquila.

O Cruzeiro saiu em desvantagem na disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (10), o Cabuloso perdeu para o Corinthians pelo placar mínimo , dentro do Mineirão, e terá que buscar o resultado fora de casa para chegar à final no jogo de volta da semifinal.

“Acho que foi um jogo muito equilibrado em grandes momentos do jogo, principalmente no segundo tempo a gente controlou mais o jogo, teve mais a posse da bola, chegou mais no ataque do adversário. Tivemos uma desatenção um pouco no primeiro tempo, onde eles conseguiram fazer o gol, depois já foi um jogo muito equilibrado. Mas a gente mantém a cabeça tranquila, sai daqui com a cabeça erguida, para ir lá fazer um grande jogo”, destacou.

Para o jogo de volta, Lucas Silva não terá o seu companheiro de posição, Lucas Romero, que está suspenso. O capitão afirmou que o Cruzeiro possui boas peças para reposição e pontuou que o time precisa se impor mais em São Paulo.

“Temos peças à altura para repor qualquer jogador que vem jogando. Agora é ir lá, fazer um grande jogo, temos que impor mais o nosso ritmo, mais intensidade. Correr atrás do placar, passo a passo, fazer o primeiro gol, depois buscar o outro e buscar a classificação”, ressaltou.