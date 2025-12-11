Léo Pereira brinca sobre fase do “estagiário” do Flamengo nas redes sociais

Zagueiro reagiu à provocação ao Palmeiras, e a outros rivais de forma indireta, em uma publicação após a vitória no Dérbi das Américas

Não é só dentro das quatro linhas que o Flamengo vive boa fase. Torcedores e até mesmo jogadores também têm enaltecido o trabalho feito nas redes sociais do clube nesta temporada, sobretudo relacionado às provocações. Léo Pereira, por exemplo, brincou com o ‘estagiário’ do perfil em um dos posts após o título do Dérbi das Américas.

O post em questão faz uma provocação direta ao Palmeiras — mas que se estende a todos rivais —, recordando o vice-campeonato da Libertadores. Elogiado, o estagiário publicou uma montagem do relógio que confirmou o gol da vitória do Flamengo sobre o Cruz Azul, por 2 a 1, com a imagem da conquista da América, no dia 29 de novembro, em Lima.