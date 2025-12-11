Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Léo Pereira brinca sobre fase do “estagiário” do Flamengo nas redes sociais

Léo Pereira brinca sobre fase do "estagiário" do Flamengo nas redes sociais

Zagueiro reagiu à provocação ao Palmeiras, e a outros rivais de forma indireta, em uma publicação após a vitória no Dérbi das Américas
Não é só dentro das quatro linhas que o Flamengo vive boa fase. Torcedores e até mesmo jogadores também têm enaltecido o trabalho feito nas redes sociais do clube nesta temporada, sobretudo relacionado às provocações. Léo Pereira, por exemplo, brincou com o ‘estagiário’ do perfil em um dos posts após o título do Dérbi das Américas.

O post em questão faz uma provocação direta ao Palmeiras — mas que se estende a todos rivais —, recordando o vice-campeonato da Libertadores. Elogiado, o estagiário publicou uma montagem do relógio que confirmou o gol da vitória do Flamengo sobre o Cruz Azul, por 2 a 1, com a imagem da conquista da América, no dia 29 de novembro, em Lima. 

“Estagiário ‘tá’ demais [risos]…”, escreveu o zagueiro. A interação com o clube já reúne 33,7 mil curtidas e cerca de 250 comentários.

Veja a publicação do Flamengo

Léo Pereira empilha taças

O Flamengo levantou mais um troféu nesta temporada — e neste mês —, após superar o Cruz Azul por 2 a 1, nessa quarta-feira (10), no Catar, no intitulado Dérbi das Américas. Com o triunfo, também assegurou vaga na semifinal do Intercontinental.

Arrascaeta, que vive o auge de sua carreira profissional, marcou os dois gols da vitória rubro-negra e chegou à marca de 25 tentos no ano. Apesar do uruguaio ter chamado o protagonismo em 2025, o zagueiro não fica muito distante. Ele, inclusive, terminou na seleção do Brasileirão de 2025 formando dupla com o ex-companheiro Fabrício Bruno.

A equipe de Filipe Luís volta a campo neste sábado (13), às 14h (de Brasília), para enfrentar o Phyramids, do Egito.

