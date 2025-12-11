Julio Romão confirma interesse do Botafogo: “Sonho em voltar ao Brasil”

Ferencváros, da Hungria, recusou a primeira proposta do Glorioso, que vai tentar contratar o volante brasileiro na próxima janela

O volante Julio Romão confirmou o interesse do Botafogo. O jogador do Ferencváros, da Hungria, se animou com a ideia de voltar ao futebol brasileiro. Ele, porém, tem contrato com o clube húngaro, que já recusou a primeira proposta do Alvinegro. Porém, o clube carioca pretende enviar nova oferta nos próximos dias.

“Fico muito feliz pelo interesse. Tenho o sonho de um dia voltar a jogar do Brasil e principalmente para atuar na Série A. Meus empresários estão cuidando de tudo. Venho trabalhando no dia a dia e sempre buscando dar o meu melhor”, afirmou ao “ge”.