Jorginho evita projetar duelo entre Flamengo e PSG

Rubro-Negro enfrenta o Pyramids, do Egito, no próximo sábado, às 14h (de Brasília), também no Estádio Ahmad bin Ali / Crédito: Jogada 10

Depois de vencer o Cruz Azul pelo Dérbi das Américas, na última quarta-feira (11), o Flamengo vive a expectativa de avançar para grande decisão da Copa Intercontinental diante do PSG. No entanto, o volante Jorginho, que tem experiência no futebol europeu, evitou projetar o duelo contra os franceses na decisão. “Acredito que não (dá para pensar no PSG). Hoje foi mais uma prova de que quem está aqui merece estar. Com certeza todos são equipes qualificadas. Precisamos conhecer bem o Pyramids, será um jogo difícil precisamos estar preparados para depois pensar no próximo”, analisou Jorginho.