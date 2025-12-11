Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ídolo do Botafogo, Loco Abreu exalta Arrascaeta, do Flamengo

Compatriota do meia rubro-negro reforça que é o "melhor jogador uruguaio da atualidade" e compara títulos com o de Zico
Um dos recentes ídolos do Botafogo, Loco Abreu, de 49 anos, exaltou a história que Arrascaeta vem construindo com a camisa do Flamengo. Além disso, o compatriota afirmou que o camisa 10 está bem perto de atingir a idolatria de Zico no Rubro-Negro.

“O Arrascaeta é o melhor jogador uruguaio da atualidade, ele é impressionante. Ele só precisa ser campeão do mundo para chegar ao nível do Zico, mas ele está em alta”, disse o ídolo do Botafogo ao “El Espectador Sports”.

Arrascaeta, afinal, vive grande auge pelo Flamengo. Ele foi o principal jogador nos títulos da Libertadores e do Brasileiro na atual temporada. O camisa 10, aliás, conquistou ao todo 17 títulos pelo Rubro-Negro e é o maior vencedor da história do clube, ao lado de Bruno Henrique. Sob comando do uruguaio, o Fla busca chegar à final do Intercontinental. Ele e o time voltará a jogar neste sábado (13) contra o Pyramids, do Egito, às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmed bin Ali, no Catar.

Loco Abreu, de 45 anos, se aposentou em 2021. O time em que mais vezes balançou as redes foi no Botafogo. Além da cavadinha diante do Flamengo pelo Campeonato Carioca, Loco Abreu também o fez na memorável disputa de pênaltis entre Uruguai e Gana, nas quartas de finais da Copa do Mundo de 2010. Pela seleção de seu país, o camisa 13 marcou 26 gols em 70 partidas. Além da Copa na África, ele também participou da edição de 2002, na Coreia e Japão.

