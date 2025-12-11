Ídolo do Botafogo, Loco Abreu exalta Arrascaeta, do Flamengo

Compatriota do meia rubro-negro reforça que é o "melhor jogador uruguaio da atualidade" e compara títulos com o de Zico

“O Arrascaeta é o melhor jogador uruguaio da atualidade, ele é impressionante. Ele só precisa ser campeão do mundo para chegar ao nível do Zico, mas ele está em alta”, disse o ídolo do Botafogo ao “El Espectador Sports”.

Um dos recentes ídolos do Botafogo , Loco Abreu, de 49 anos, exaltou a história que Arrascaeta vem construindo com a camisa do Flamengo . Além disso, o compatriota afirmou que o camisa 10 está bem perto de atingir a idolatria de Zico no Rubro-Negro.

Arrascaeta, afinal, vive grande auge pelo Flamengo. Ele foi o principal jogador nos títulos da Libertadores e do Brasileiro na atual temporada. O camisa 10, aliás, conquistou ao todo 17 títulos pelo Rubro-Negro e é o maior vencedor da história do clube, ao lado de Bruno Henrique. Sob comando do uruguaio, o Fla busca chegar à final do Intercontinental. Ele e o time voltará a jogar neste sábado (13) contra o Pyramids, do Egito, às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmed bin Ali, no Catar.

Loco Abreu, de 45 anos, se aposentou em 2021. O time em que mais vezes balançou as redes foi no Botafogo. Além da cavadinha diante do Flamengo pelo Campeonato Carioca, Loco Abreu também o fez na memorável disputa de pênaltis entre Uruguai e Gana, nas quartas de finais da Copa do Mundo de 2010. Pela seleção de seu país, o camisa 13 marcou 26 gols em 70 partidas. Além da Copa na África, ele também participou da edição de 2002, na Coreia e Japão.

