Gerson volta ao Brasil e curte pagode após título do Flamengo; veja vídeo

Meia retornou ao Rio de Janeiro após a polêmica saída do clube de coração, que, inclusive, resultou no desgaste com torcedores e dirigentes

Gerson voltou a pisar no Rio de Janeiro pela primeira vez desde sua ida ao Zenit e escolheu uma atmosfera bem carioca para curtir o retorno. Longe do inverno que congela o calendário russo até meados de fevereiro, o meia buscou calor não apenas no clima brasileiro, mas também no pagode que embalou a cidade após a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Cruz Azul , pela Copa Intercontinental da Fifa, disputada no Catar.

O retorno à sua cidade natal foi registrado por Renatinho Madrid, amigo pessoal do meio-campista. Em seus stories, o produtor compartilhou inicialmente um vídeo exibindo sua chegada ao ambiente, quase no mesmo horário do jogo do Flamengo, às 14h, com a roda de samba ainda aquecendo.

O meio-campista só apareceu no storie seguinte, após o fim do jogo, também “iniciando os trabalhos”. Ao perceber a filmagem, o ex-Flamengo larga o celular, pega a bebida na mão e canta um trecho da música puxada pela banda.

Conforme mencionado, a presença do jogador no Rio coincide com o recesso do Campeonato Russo, que para durante os meses mais severos do inverno, entre dezembro e meados de março. A competição está prevista para retornar apenas na semana do dia 27 de fevereiro.