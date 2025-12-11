Gaulês defende convocação da Seleção da Kings League e projeta pressão por título

Entre defesa aos jogadores e provocações, streamer reforça a obrigação do Brasil em conquistar o título mundial / Crédito: Jogada 10

Em meio ao clima de expectativa para a Kings Cup World Nations, a Copa do Mundo de Seleções da Kings League, o streamer e presidente da G3X, Gaulês, comentou de forma direta e bem-humorada as escolhas feitas por Dudu Oliveira para representar o Brasil no torneio. Fiel ao seu estilo, o criador de conteúdo misturou análise, bastidores e cobrança sobre a responsabilidade da equipe nacional. Andreas merecia ser convocado Gaulês saiu em defesa do meia Andreas, um dos nomes mais questionados por parte da comunidade. Para o streamer, muitas críticas ignoram o contexto físico do jogador.

“Às vezes, eu acho que todo mundo tem um pensamento. O Andreas foi o camisa 10 da seleção que deu o título. Ele era a camisa 10 da Seleção de Fut7. Às vezes você tem que conversar com os outros jogadores pra ver o que o pessoal acha do Andreas. Ele estava tendo um primeiro split e se lesionou. Teve que operar. Ele tá voltando aí, jogou essa Copa, foi finalista dessa Copa. Loucura é, às vezes, esse comentário”, explicou Gaulês Wembley como homem de confiança Aliás, outro nome discutido foi Wembley, atleta multicampeão na Kings e presença constante nas listas da Seleção. Para Gaulês, a convocação é natural. “O Wembley também acabou passando por uma lesãozinha, mas é um jogador que foi campeão da última Copa e tudo mais. É um homem de confiança. Já foi jogador da Furia. Agora é jogador de G3X. Já trabalhou tanto com o Dudu quanto com o velho Vamp. Se os caras confiam”, explicou. Brasil com a obrigação de mostrar sua força na Kings League Com bom humor, mas também com cobrança, Gaulês destacou a responsabilidade da Seleção Brasileira na disputa do Mundial em casa.

“A gente tem que pensar o seguinte. Nosso trabalho é quase nenhum como presidentes. Nosso trabalho é assistir e comemorar gol. Os caras têm que convocar uma seleção, e se eles perderem, pelo amor de Deus. Como é que vai perder com a Seleção Brasileira? Eu viro espanhol, eu vou embora pra Espanha”, brincou. “O Brasil não pode perder. O Cerol falou que o Brasil já foi o país do futebol. Mas o Brasil é o país do futebol, não é isso? Agora, se a gente perder, acabou. Aí, alô Dudu, alô Preto, alô Velho Vamp. Eu vou querer saber o porquê panelaram desse jeito aí também. A responsabilidade é do técnico. A minha responsabilidade é zoar o espanhol”, concluiu Gaulês. Todos os presidentes da Kings League Brasil com a Seleção Por fim, Gaulês ainda comentou sobre a presença dos presidentes dos clubes brasileiros durante a competição. Afinal, todos vão permanecer no cargo junto com a Seleção durante a Nations. Segundo ele, essa já era uma decisão prevista e faz parte de uma estratégia da liga.

“As narrativas vão ter pra lá e pra cá, mas todo mundo já sabia desde o começo. É uma Copa no Brasil, todos os presidentes seriam os presidentes de todos os times”, explicou. Além disso, ele apontou o motivo pelo qual, nas competições internacionais, apenas capitães acompanham suas seleções. “Por que a Kings League hoje, no mundo inteiro, tá levando só os capitães? Porque eles não querem pagar pros criadores de conteúdo ir. Eles não vão virar e falar assim: vem 10 da Espanha, vem 10 da Alemanha, vem 10 do não sei o quê, viajem de classe executiva, hotel, festa. Não querem pagar. E aí eles estão colocando o capitão pra pagar pouco. A liga cresceu. Os caras olharam pro Brasil. Precisa pagar voo executivo? Não precisa. Precisa pagar hotel? Não precisa. Quem vai ser o capitão? É todo mundo”, finalizou.