Gabriel Jesus celebra retorno ao Arsenal após 11 meses afastado por lesão

Atacante entra no segundo tempo, tem boa atuação contra o Club Brugge e recebe elogios de Mikel Arteta e da imprensa internacional / Crédito: Jogada 10

Gabriel Jesus voltou a disputar uma partida oficial pelo time principal do Arsenal após onze meses desde a lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo sofrida em janeiro. O atacante entrou no segundo tempo da vitória por 3 a 0 contra o Club Brugge, pela Champions, e atuou por 28 minutos. Foi o suficiente para deixar uma boa impressão, com uma bola no travessão e movimentações que contribuíram para o bom funcionamento do time. LEIA MAIS: Fifa é criticada por valor dos ingressos para final da Copa do Mundo de 2026

“Para mim, não importa as chances que tive. Consegui algumas em boas posições, pude finalizar a jogada e acertar o gol no momento. Nas três chances que tive, eu acertei o gol. Mas só de voltar após 11 meses e me mover do jeito que eu me movi, estou muito feliz. Onze meses parado, duvidando de mim mesmo”, disse Gabriel Jesus após a partida. Para efeito de comparação, por exemplo, o brasileiro tocou mais na bola do que o atacante sueco Viktor Gyokeres, que esteve em campo durante os primeiros 62 minutos. Assim, a volta de Gabriel Jesus chamou a atenção do treinador dos Gunners, Mikel Arteta, e também rendeu elogios na imprensa internacional. “Acho que ele (Gabriel Jesus) traz algo a mais, e fiquei muito feliz em ver isso”, destacou Arteta no pós-jogo. Na ocasião, o treinador também indicou que o atacante deve ter papel importante na segunda metade da temporada e ressaltou a importância do brasileiro para o bom funcionamento da equipe. “Gabi tem uma qualidade muito especial, que é a de conectar todos ao seu redor, e isso é algo que nós, como equipe, precisamos, e nos tornará melhores”, explicou Arteta.

Elogios do ‘New York Times’ O retorno do atacante ainda foi celebrado pelo ‘New York Times’, ao destacar que, apesar da importante vitória da equipe inglesa e do bom funcionamento do time, “foi o retorno de Jesus que trouxe a verdadeira sensação de bem-estar. Vê-lo de volta ao campo — sorrindo, tabelando, se movimentando pelos lados do campo e recuando para o meio-campo — foi uma alegria”. Além disso, a publicação do correspondente do Arsenal, James McNicholas, também ressaltou que a volta do atacante pode ser “exatamente o que o time precisa”. “Nada aguçou tanto a imaginação dos torcedores quanto o retorno de Jesus”, continuou a publicação. Gabriel Jesus garante que está ‘mais do que pronto’ Além disso, após a partida, o atacante também celebrou o desempenho e enfatizou a maneira como conseguiu se reintegrar à equipe e reencontrar o ritmo. “Todos esperavam que eu marcasse, e, obviamente, eu queria marcar. Tive algumas oportunidades, mas mesmo assim, estou muito feliz e satisfeito, porque voltar e ter alguns toques na bola como tive hoje à noite, e a maneira como consegui me movimentar, a maneira como consegui manter a posse de bola”, disse Jesus em entrevista ao site do Arsenal.