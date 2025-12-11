Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza anuncia contratação do técnico Thiago Carpini

Técnico, que estava no comando do rebaixado Juventude, assina contrato com o Tricolor de Aço até o fim de 2026
O Fortaleza anunciou, na noite desta quinta-feira (11), a contratação do técnico Thiago Carpini até o fim de 2026. O último trabalho do técnico foi no Juventude, que também terminou o Campeonato Brasileiro rebaixado para a Segunda Divisão.

Junto dele, chegam os auxiliares Estephano Djian e Márcio Goiano, o preparador físico Caio Gilli e o analista Josué Romero. O grupo, aliás, terá ao longo do ano o Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Brasileiro Série B em 2026. O Tricolor de Aço volta a ter um técnico brasileiro após cinco temporadas liderado por estrangeiros.

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, afinal, elogiou que Carpini é um treinador mais jovem, moderno e alinhou como ele quer executar o trabalho.

“Amigos tricolores, viemos anunciar a notícia de que fechamos com Tiago Carpini para ser o treinador do Fortaleza com o principal objetivo do Leão voltar à Série A. É um treinador jovem, moderno, tem feito bons trabalhos, onde conseguiu o acesso nessa divisão com o Juventude e estava trabalhando na Série A”, disse o CEO do Fortaleza EC SAF, Marcelo Paz.

Além do Juventude, Carpini já esteve à frente do São Paulo, em 2024, quando conquistou a Supercopa do Brasil. O técnico também comando o Vitória e passou mais de um ano com uma sequência de 22 jogos de invencibilidade. Além disso, ele treinou Guarani-SP, Oeste-SP, Inter de Limeira-SP, Santo André-SP, Ferroviária-SP e Água Santa-SP.

