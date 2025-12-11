Fortaleza anuncia contratação do técnico Thiago Carpini

Técnico, que estava no comando do rebaixado Juventude, assina contrato com o Tricolor de Aço até o fim de 2026 / Crédito: Jogada 10

O Fortaleza anunciou, na noite desta quinta-feira (11), a contratação do técnico Thiago Carpini até o fim de 2026. O último trabalho do técnico foi no Juventude, que também terminou o Campeonato Brasileiro rebaixado para a Segunda Divisão. Junto dele, chegam os auxiliares Estephano Djian e Márcio Goiano, o preparador físico Caio Gilli e o analista Josué Romero. O grupo, aliás, terá ao longo do ano o Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Brasileiro Série B em 2026. O Tricolor de Aço volta a ter um técnico brasileiro após cinco temporadas liderado por estrangeiros.