Fora dos planos do Atlético, Caio Paulista retorna ao Palmeiras

Galo não exerce opção de compra do lateral-esquerdo, que estava emprestado pelo Verdão até o fim da atual temporada
Caio Paulista não jogará no Atlético em 2026. O Galo não exercerá a opção de compra do lateral-esquerdo, que retornará ao Palmeiras após o período de empréstimo em Belo Horizonte.

Após uma avaliação interna, o técnico Jorge Sampaoli e o departamento de futebol chegaram à conclusão que ele não faria parte da montagem do elenco para a próxima temporada, de acordo com o “Canal do Tanaka”. O Galo já comunicou a sua decisão ao Palmeiras. No entanto, ele também não deve ficar no Allianz Parque.

Entretanto, o Alviverde exerceu o direito de compra por Bruno Fuchs, que ficará em São Paulo e não retorna ao Atlético. Dessa maneira, o Verdão pagou cerca de 4 milhões de euros.

O jogador chegou em fevereiro ao Atlético como opção para o titular Guilherme Arana. Contudo, não rendeu o esperado no Galo e não se firmou nem com Cuca e nem com Sampaoli. Em julho, chegou a ser cobrado pela torcida após uma derrota no Brasileirão.

No total, Caio Paulista disputou 36 partidas, com apenas uma assistência concedida.

