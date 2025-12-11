Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo praticamente assegura melhor saldo de período hegemônico

Com vitória por 2 a 1 sobre o Cruz Azul (MEX), Rubro-Negro chega a 140 gols feitos e apenas 50 sofridos; confira números
Ao vencer o Cruz Azul (MEX) por 2 a 1, na última quarta-feira (10/12), o Flamengo chegou aos incríveis 140 gols, com apenas 50 sofridos em 2025. É, assim, desde 2019 – ano em que o Fla iniciou seu período hegemônico -, o melhor saldo de gols do clube da Gávea, que empilha troféus.

Afinal, já conquistou Taça Guanabara, Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e Derby das Américas na temporada. Assim, com os 140 gols marcados e 50 sofridos, angaria um absurdo saldo de 90 gols positivos. O número é maior do que o próprio ano de 2019 e 2021 (ambos com 86), aliás.

LEIA MAIS: Filipe Luís analisa vitória do Flamengo no Intercontinental

Dessa forma, o Flamengo pode chegar à final do Intercontinental ainda com 90 de saldo, caso avance pelo Pyramids (EGI), no sábado (13/12), nos pênaltis. Se vencer no tempo normal, chegará pelo menos a 91, o que faz com que o time precise levar de cinco gols de diferença uma eventual final com o PSG (FRA) para evitar a quebra do recorde citado.

Outros números desse Flamengo arrebatador

Outro número que o Fla supera em relação a temporadas recentes é a de gols sofridos. Com 50 até o momento, o Rubro-Negro não pode mais levar bola na rede para poder superar seu melhor desempenho no recorte. Foi em 2024, com 51 gols levados. Em relação ao ataque, este é “apenas” o quarto ano no recorte. Em 2019, o time de Jorge Jesus fez 150 gols. Foram 156 em 2021, e 144 em 2022.

Já quanto a aproveitamento, o time atual só perde para o de Jorge Jesus. Em 2019, o português levou o Fla a terminar o ano com 73,4% (lembrando que o time teve Abel Braga no comando antes do acerto com o português). Atualmente, 2025 é o outro único ano que o Mengão supera os 70% – são 70,6% dos pontos ganhos com Filipinho no ano.

Os números de 2019 em diante

2019 – 150 gols feitos / 64 sofridos / 86 de saldo

2020 – 131 gols feitos / 78 sofridos / 53 de saldo

2021 – 156 gols feitos / 70 sofridos / 86 de saldo

2022 – 144 gols feitos / 70 sofridos / 74 de saldo

2023 – 119 gols feitos / 75 sofridos / 44 de saldo

2024 – 114 gols feitos / 51 sofridos / 63 de saldo

2025 – 140 gols feitos / 50 sofridos / 90 de saldo

