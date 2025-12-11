Fornecedora de material esportivo do Flamengo nos anos de 1980, a Adidas retornou ao clube em 2013. O atual contrato é válido até o fim de 2029. O vínculo, aliás, rende em média cerca de R$ 70 milhões por ano. Além disso, também há gatilhos bonificação em caso de título tanto para o futebol masculino quanto para o futebol feminino.

O Flamengo se prepara para enfrentar o Pyramids, do Egito, neste sábado (13), às 14h (de Brasília), pela semifinal da Copa Intercontinental. O Rubro-Negro venceu o Cruz Azul, do México, por 2 a 1, nas quartas de final, e assegurou a vaga na próxima fase. Assim, o vencedor do duelo contra o time egípcio encara o Paris Saint-Germain, da França, na decisão, dia 17.

