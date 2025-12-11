Ex-jogadores da dupla Gre-Nal organizam jogo beneficente com garis do RS

Duelo planejado por dupla ex-Grêmio e Inter ocorre no próximo domingo (14), e doações serão destinadas a instituições sociais de Porto Alegre / Crédito: Jogada 10

Com o fim da temporada para a maioria dos clubes brasileiros, os jogos beneficentes ganham destaque, como será a iniciativa de dois atletas que atuaram na dupla Gre-Nal. Afinal, os ex-jogadores Dunga e Tinga, através do projeto “Tamo Junto”, do antigo camisa 5 do Grêmio e 16 do Internacional, prepara um amistoso contra os garis de Porto Alegre. No caso, a partida amigável ocorrerá entre os associados da empresa estadual “Cootravipa” e os marcantes personagens da história do Colorado e do Imortal. O duelo vai ocorrer às 9h30, no próximo domingo (14), no SESC Protásio. Participações de ex-jogadores marcantes da dupla Gre-Nal A entrada para o evento solidário é franca desde que haja a doação de 1 kg de alimento não perecível. Além de Dunga – que será o capitão do time de ex-jogadores – e Tinga, Lucas Leiva, Luiz Mário, Edílson, Leanderson e Marcelo Moreno também confirmaram presença. Além de Índio, ex-zagueiro campeão mundial pelo Internacional em 2006.