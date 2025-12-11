Ex-affair de Plata homenageia o Flamengo em concurso internacional

Envolvimento da influenciadora com Plata começou como traição do atacante do Rubro-Negro e depois passou a ficar mais sério / Crédito: Jogada 10

A modelo Maiara Braga Porto comprovou seu amor pelo Flamengo durante um concurso internacional no Vietnã, o Miss Charm International 2025. A influenciadora representou o Brasil no evento e causou surpresa na plateia. Afinal, surgiu no palco vestindo um conjunto em alusão ao Rubro-Negro e ao seu ídolo Zico em uma das provas. Posteriormente a sua apresentação, ela contou com diversos aplausos, especialmente dos fãs de futebol. Maiara já realizou outros dois desfiles, em um deles utilizou roupa de banho e no segundo um traje de gala. A decisão do concurso está próxima, nesta sexta-feira (12), na cidade de Ho Chi Minh, situada no sul do Vietnã. A modelo disputa o título com outras 29 candidatas que representam outros países pelo mundo. Ela já era bastante conhecida nas redes sociais com o alto número de seguidores, principalmente por chamar atenção pela sua beleza.