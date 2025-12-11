Entenda as próximas etapas da nova diretoria no cronograma do Grêmio para 2026

Nova gestão aposta na negociação com o Aston Villa e em receitas do Brasileirão para quitar dívidas e encerrar transfer ban

A venda iminente do atacante Alysson para o Aston Villa , da Inglaterra, deve aliviar parte das carências financeiras do clube. A direção e o CEO Alex Telles aprovaram a proposta, que prevê a entrada de cerca de R$ 54 milhões nos próximos anos. O clube inglês, aliás, pretende pagar 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 63 milhões), sendo que 4 milhões de euros — cerca de R$ 25 milhões — chegam já no fim de janeiro. Existe a possibilidade de antecipar o recurso via empréstimos bancários, mas isso incluiria o pagamento de juros.

A nova diretoria do Grêmio iniciou o mandato com uma prioridade clara: recuperar o fôlego financeiro do clube. Em pouco mais de dois dias da gestão de Odorico Roman, a administração já avançou na primeira grande definição para 2026 — uma negociação encaminhada ainda nos últimos dias da presidência de Alberto Guerra. A urgência é evidente, sobretudo porque afeta diretamente a preparação do elenco para a próxima temporada.

Pressão no caixa e pagamentos urgentes

Além da venda, o Grêmio espera receber mais de R$ 30 milhões pelo desempenho no Campeonato Brasileiro. Esses valores serão decisivos para bancar compromissos imediatos, como salários de dezembro, 13º e férias dos jogadores. A regularização do direito de imagem de novembro, atualmente atrasado, também é considerada prioridade.

Outra pendência crítica, porém, é a dívida com o Granada, da Espanha, referente à contratação do atacante Arezo, que já deixou o clube. Parte das receitas será destinada a esse acerto, fundamental para encerrar o transfer ban imposto pela Fifa. Com o desbloqueio, o Grêmio voltará a registrar novos atletas.

Reforços e definição do treinador

Com a situação financeira encaminhada, a direção, inclusive, quer organizar o fluxo de caixa para avançar nas negociações por reforços. O planejamento esportivo está alinhado à gestão, que considera essencial resolver dívidas antes de entrar no mercado.

Paralelamente, o clube avançou nas conversas com Luis Castro, favorito para assumir o time em 2026. A tendência é que o contrato seja firmado por dois anos. Após o acerto, contudo, as partes discutirão o perfil dos reforços. A diretoria vê como prioridade a contratação de um goleiro, um zagueiro e dois meio-campistas, um mais defensivo e outro criativo.