Empresário propõe SAF no São Paulo com aporte árabe

Diego Fernandes, intermediário de Ancelotti na Seleção, sugere modernização do estatuto e investimento estrangeiro, mas enfrenta resistência / Crédito: Jogada 10

Os bastidores políticos do São Paulo ganharam um novo capítulo de tensão nesta quinta-feira (11). O empresário Diego Fernandes, conhecido por ter intermediado a contratação do técnico Carlo Ancelotti pela Seleção Brasileira, revelou que possui aval de grupos estrangeiros para investir no clube. O agente passou as últimas duas semanas nos Emirados Árabes Unidos, onde participou de eventos do mercado financeiro e costurou possíveis acordos. No entanto, a diretoria e o Conselho Deliberativo do Tricolor encaram essa movimentação com grande ceticismo. Durante sua estadia no Oriente Médio, Fernandes encontrou-se com Khalfan Belhoul, diretor-executivo da Dubai Future Foundation. Esse fundo atua diretamente com o governo local para moldar o futuro econômico da cidade. O brasileiro entregou uma camisa do São Paulo ao executivo, embora não tenha revelado nominalmente quem são os parceiros interessados no projeto. Segundo ele, tanto investidores internacionais quanto famílias tradicionais de são-paulinos desejam aportar capital na equipe do Morumbi.

Empresário faz exigências para aporte no São Paulo Para que o dinheiro chegue aos cofres, o empresário estabeleceu uma condição inegociável: a modernização do estatuto e a transformação do clube em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Fernandes argumenta que precisa trabalhar nessa mudança estrutural para viabilizar o negócio. Ele garantiu que não pretende ocupar cargos políticos, como presidente ou conselheiro. “A minha parte está feita, a de levar os investidores e ser um dos investidores”, afirmou, descartando envolvimento na gestão política. O diagnóstico que Fernandes apresenta sobre a situação atual do clube é alarmante. Ele cita a dívida próxima de R$ 1 bilhão e a falta de recursos para contratações como fatores críticos. Na visão dele, o São Paulo possui um elenco curto, vende mal os jogadores formados na base e corre riscos reais de rebaixamento. “Falo não para criar pânico, mas para criar consciência”, alertou o agente.