Em português, Memphis Depay valoriza vitória do Corinthians e se declara à torcida

Holandês deu entrevista em português ainda no gramado do Mineirão, após duelo contra o Cruzeiro / Crédito: Jogada 10

O atacante Memphis Depay analisou a vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro por 1 a 0, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O holandês marcou o único gol do jogo, aos 22 minutos do primeiro tempo, após assistência de cabeça de Yuri Alberto. Entretanto, o camisa 10 do Timão deu os méritos do resultado à atuação da defesa, que soube segurar a pressão adversária. O jogador ainda rasgou elogios à Raposa, rival da noite. “A primeira parte foi muito importante, um jogo difícil de controlar. O Cruzeiro é um time bom. Mas marcamos um gol e defendemos bem. Os zagueiros (estiveram) muito concentrados. Agora precisamos descansar e recuperar, preparar para o próximo jogo”, disse o atleta, em português, na saída do gramado.