Dybala entra no radar de gigante argentino

Clube admite sonho de repatriar atacante e monitora situação do contrato com a Roma
Paulo Dybala está entrando na reta final de contrato com a Roma, e isso acendeu o interesse de um velho conhecido do futebol argentino: o Boca Juniors.

O clube admite que sonha em repatriar o atacante, mesmo sabendo que a negociação está longe de ser simples. Marcelo Delgado, dirigente e homem de confiança do presidente Juan Román Riquelme, falou abertamente sobre o assunto à rádio ‘La Red’.

“Sonho, desejo ou possibilidade real? O Dybala envolve um pouco de tudo. Vamos tentar fazer o possível para trazê-lo, exista ou não uma brecha. O que sabemos é que o contrato dele termina em junho de 2026. Vamos observar como a situação evolui”, afirmou.

Dybala iniciou sua trajetória profissional no Instituto, de Córdoba, onde marcou 17 gols em 40 partidas em 2012. Depois, partiu para a Europa. Primeiro no Palermo, depois viveu longa fase na Juventus e, por fim, chegou à Roma. Na atual temporada, soma dois gols e uma assistência em 12 jogos pelo time romano.

