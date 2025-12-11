Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dorival explica Garro na reserva, mas esconde segredo de vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro

Dorival explica Garro na reserva, mas esconde segredo de vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro

Treinador também rasgou elogios ao adversário da semifinal da Copa do Brasil
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O técnico Dorival Júnior explicou a ausência de Rodrigo Garro entre os titulares do Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A condição física do jogador, que retornava de lesão, foi a justificativa dada pelo treinador na entrevista coletiva pós-jogo.

“O Garro foi uma opção, ele está retornando, o povo treinou, o povo trabalhou, mesmo assim entrou, contribuiu, acho que isso é um fato importante”, resumiu o técnico. Garro estava afastado desde o dia 30 de novembro, quando sofreu um estiramento na panturrilha no empate em 2 a 2 diante do Botafogo, pelo Brasileirão. No retorno, nesta quarta-feira (10), o argentino entrou aos 30 minutos do segundo tempo e atuou por cerca de 20 minutos.

Dorival esconde estratégia que deu vitória ao Corinthians

Outra resposta de Dorival que chamou a atenção foi quando o treinador se recusou a comentar a estratégia que levou o Corinthians à vitória. O técnico justificou a decisão pelo fato de ter apenas quatro dias de intervalo entre a ida e a volta.

“De tática eu não vou falar nada. É uma desculpa, quatro dias apenas de diferença e não tem o que colocar em sentido nenhum, tanto positivo quanto negativo”, disparou. Na sequência, porém, o técnico fez questão de rasgar elogios ao Cruzeiro. Na visão de Dorival, a vantagem é boa, mas o Timão não pode pensar em apenas a defender.

“O Cruzeiro é uma equipe com muitas qualidades. Todo cuidado é pouco. Ttemos que ter essa consciência, saber que fizemos um bom primeiro tempo. Mas o Cruzeiro também o fez. Foi um jogo muito igual. Com certeza será similar no fim de semana. É uma vantagem importante, mas, se entrarmos em campo pensando em defendê-la, vamos correr um risco grande”, concluiu.

Corinthians e Cruzeiro voltam a se encontrar no próximo domingo (14), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 18h (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar