Dorival desabafa e rebate críticas ao desempenho do Corinthians na temporada

Treinador usou a coletiva após a vitória sobre o Cruzeiro para defender o próprio trabalho

“Nós tivemos um campeonato de longevidade, perdendo muitos elementos no meio da competição. As pessoas não se dão conta. Nós não tínhamos um elenco montado. A equipe foi montada há um ano. Ela está num processo de aprendizagem, um período ainda de desenvolvimento. Ninguém entende isso. Muitos fingem entender, outros menosprezam o entendimento. Então, para mim, tanto faz como fez. Eu me preocupo em gerar resultados ao Corinthians”, disparou o técnico.

Dorival Júnior rebateu as críticas sobre o desempenho do Corinthians no Brasileirão após a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, pela semifinal da Copa do Brasil . O técnico descartou que haja diferença entre o desempenho da equipe nas diferentes competições e descreveu algumas dificuldades que tem enfrentado no trabalho.

Na sequência, o técnico defendeu o seu trabalho à frente do clube: “O que controlamos é o desenvolvimento de uma equipe. Um time que chegou na 13ª colocação do campeonato com a segunda maior posse de bola é porque tem muita coisa boa. Eu fico muito satisfeito com o que está acontecendo no Corinthians. Os resultados às vezes não condizem com aquilo que apresentamos. Mas tenho certeza que a equipe ainda pode evoluir muito”.

Dorival dá resposta dura no encerramento da coletiva

Na última resposta da coletiva, Dorival deu declarações ainda mais fortes e afirmou que não se importa com as críticas. O treinador reforçou a confiança no próprio trabalho e afirmou que “quem critica não tem capacidade de criar”.

“A gente está aqui para trabalhar. Se as pessoas não entendem processos, não sou eu que vou tentar explicar. Já expliquei todos os problemas que tivemos. Eu queria entregar o Corinthians na 13ª colocação do Brasileiro? Não. Tivemos bons desempenhos, mas o resultado nem sempre veio. Continuem criticando, vamos seguir fazendo da mesma forma. É a sexta semifinal que participo. A críticas, continuem fazendo do jeito que quiserem. A mim pouco importa” finalizou o treinador.

