Cruzeiro formaliza queixa formal na CBF contra gol de Memphis e amarelo de Romero

Raposa reclama de toque de mão no gol do Corinthians e contesta cartão que tira o volante do jogo de volta da semifinal / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro decidiu levar à CBF uma reclamação formal sobre a atuação da arbitragem na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, nesta quarta-feira (10/12), no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A diretoria da Raposa considera que dois lances foram decisivos para o resultado. O primeiro, o gol de Memphis Depay, validado após checagem do VAR. Além disso, ainda contesta-se o cartão amarelo aplicado a Lucas Romero, que tira o volante da partida de volta. A principal contestação do clube está no lance do gol. Afinal, uma imagem compartilhada nas redes sociais sugere que Memphis teria tocado a bola com o braço antes da finalização. Para o Cruzeiro, o vídeo captado por uma câmera posicionada atrás do gol de Cássio “mostra com clareza” a infração. Como o toque seria do próprio autor do gol, o entendimento interno é de que a jogada deveria ter sido anulada.

Horas depois, nesta quinta-feira (11/12) , a CBF divulgou o áudio e as imagens oficiais da análise feita pelo VAR. O material mostra que Anderson Daronco, árbitro de campo, pediu revisão tanto por possível mão de Memphis quanto por suposta posição irregular de Yuri Alberto, que ajeitou de cabeça antes da finalização. Segundo a CBF, o vídeo foi revisado em quatro ângulos diferentes, mas sem identificação de irregularidade. A imagem citada pelo Cruzeiro, porém, não fez parte do material analisado. A revisão durou pouco mais de um minuto. No diálogo disponibilizado, Daronco pergunta ao VAR: “As duas situações, impedimento e mão, ok?” Na sequência, o árbitro recebe a resposta imediata: “Isso, tudo confirmado”. Cruzeiro também contesta amarelo de Lucas Romero Além disso, o Cruzeiro também questiona o cartão amarelo mostrado a Lucas Romero aos 38 minutos do segundo tempo. O lance ocorreu em uma disputa aérea com Matheus Bidu. Na súmula, Daronco relatou que o argentino foi advertido por “golpear com o braço o seu adversário de maneira temerária”.