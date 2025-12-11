Cristian Olivera recebe proposta do Nacional e pode deixar o Grêmio

Atacante já deixou claro sua vontade de atuar pela equipe uruguaia, que tenta empréstimo de um ano com opção de compra

O Grêmio recebeu nesta semana uma proposta do Nacional pelo atacante Cristian Olivera. A investida dos uruguaios é por empréstimo de uma temporada, com opção de compra ao fim do vínculo. O Imortal confirma a oferta, porém nega que tenha chegado a um acordo.

Pessoas ligadas ao Grêmio e o intermediário da negociação se reuniram na última quarta-feira (10), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O Nacional está confiante em um desfecho positivo, de acordo com o “ge”.

Em entrevista ao programa “Arda con Estos”, da “Aweno TV”, o vice-presidente do clube uruguaio, Flavio Perchman, disse que Cristian Olivera será jogador do Nacional na próxima temporada.

“Sim, vai jogar no Nacional. Um empréstimo e uma opção de compra”, destacou.