Corinthians fica no aguardo de exames para saber situação de Yuri Alberto

Timão retornou a São Paulo e se reapresentou com foco no jogo de volta da semifinal. Atacante passará por novos exames / Crédito: Jogada 10

O Corinthians já retornou a São Paulo e iniciou a preparação para a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, no próximo domingo (14), contra o Cruzeiro. Depois da vitória no Mineirão, o Timão precisa de um empate na Neo Química Arena para garantir vaga na final do torneio. Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no Mineirão realizaram um trabalho regenerativo no CT Joaquim Grava. Já os demais jogadores realizaram um treino de marcação por pressão em espaços reduzidos. Por fim, o técnico Dorival Júnior realizou uma atividade de enfrentamento com campo encurtado.