CBF anuncia mudança drástica: Copa do Brasil dará duas vagas à Libertadores

Decisão saiu nesta quinta-feira (11/12), em Conselho Técnico da Série A, na sede da entidade; Brasileirão perderá uma vaga / Crédito: Jogada 10

A CBF anunciou nesta quinta-feira (11/12) uma drástica mudança no futebol brasileiro. Durante Conselho Técnico da Série A, realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro, foi informado que, a partir de 2026, Copa do Brasil dará duas vagas à Libertadores do ano seguinte. Dessa forma, haverá uma redução no número de clubes que se classificará ao torneio continental através do Brasileirão. Atualmente, este número está em seis, sendo quatro vagas diretas (fase de grupos) e duas indiretas (fases preliminares). Assim, tal número cairá para cinco.