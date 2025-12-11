Cano não deve jogar mais pelo Fluminense em 2025

Cano não deve jogar mais pelo Fluminense em 2025Jogador não evoluiu em recuperação de lesão no joelho direito
Artilheiro do Fluminense na temporada, Germán Cano não deve mais atuar em 2025. Fora dos gramados desde outubro, o centroavante argentino não evoluiu da forma esperada na recuperação da lesão no joelho direito. Portanto, deve voltar a ficar à disposição do técnico Luis Zubeldía apenas no ano que vem.
Cano não entra em campo desde a vitória sobre o Ceará por 1 a 0, no dia 29 de outubro, no Maracanã, pelo Brasileirão. O centroavante sofreu uma entorse no joelho direito e não entrou mais em campo desde então. O Fluminense tinha a expectativa de contar com o artilheiro na fase final da Copa do Brasil, no entanto, não houve evolução na recuperação.
Assim, o Fluminense não pretende forçar um retorno para evitar agravar o problema para o início da próxima temporada. A ideia, portanto, é ter o argentino 100% recuperado em 2026. Dessa forma, Cano deve seguir o tratamento com trabalhos na fisioterapia, sem necessidade de passar por cirurgia.
Contratado em 2022, Cano soma 111 gols em 223 jogos pelo Fluminense. O centroavante foi peça fundamental nas conquistas do bi Carioca (2022 e 2023), da Libertadores (2023) e Recopa (2024). Em 2025, marcou 20 gols e é o artilheiro do Tricolor das Laranjeiras, mesmo em um ano em que sofreu com problemas físicos.
