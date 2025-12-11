Cano não deve jogar mais pelo Fluminense em 2025

Artilheiro do Fluminense na temporada, Germán Cano não deve mais atuar em 2025. Fora dos gramados desde outubro, o centroavante argentino não evoluiu da forma esperada na recuperação da lesão no joelho direito. Portanto, deve voltar a ficar à disposição do técnico Luis Zubeldía apenas no ano que vem.

Cano não entra em campo desde a vitória sobre o Ceará por 1 a 0, no dia 29 de outubro, no Maracanã, pelo Brasileirão. O centroavante sofreu uma entorse no joelho direito e não entrou mais em campo desde então. O Fluminense tinha a expectativa de contar com o artilheiro na fase final da Copa do Brasil, no entanto, não houve evolução na recuperação.