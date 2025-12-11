Botafogo usará sub-20 no início do Carioca e já foca na estreia do Brasileirão

O calendário do futebol brasileiro em 2026 apresenta uma novidade desafiadora para as comissões técnicas: a mistura simultânea dos campeonatos estaduais e do Brasileirão logo no mês de janeiro. Ciente dessa maratona atípica, o Botafogo traçou uma estratégia clara para preservar a integridade física de seus principais atletas e garantir uma preparação adequada. O elenco principal, que entrou em férias no último dia 8, tem reapresentação marcada apenas para o dia 5 de janeiro, sob o comando do técnico Davide Ancelotti.

Como o retorno aos trabalhos ocorre apenas dez dias antes da estreia no Campeonato Carioca, a diretoria alvinegra tomou uma decisão estratégica para proteger o grupo. O Glorioso utilizará a equipe sub-20 nas duas primeiras rodadas do estadual. Dessa forma, os garotos da base representarão o clube contra a Portuguesa, na abertura da competição, e contra o Sampaio Corrêa na sequência. Essa medida visa evitar o desgaste prematuro e o risco de lesões nos profissionais, que necessitam de um período mínimo de condicionamento.