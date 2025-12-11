Botafogo faz proposta por volante que joga no Azerbaijão

Pedro Bicalho tem 24 anos e defende o Qarabag. Primeira proposta foi recusada, mas Glorioso promete nova investida / Crédito: Jogada 10

O Botafogo fez uma proposta para contratar o volante Pedro Bicalho, do Qarabag, do Azerbaijão. O Glorioso quer contar com o jogador por empréstimo, mas a oferta prevê a obrigação da compra em caso de metas atingidas previstas no contrato. No entanto, o clube recusou essa primeira investida do Alvinegro. A informação foi publicada pelo “ge”. O Qarabag até aceita negociar Pedro Bicalho, mas quer receber de forma imediata, sem depender de um bom desempenho do volante. O Botafogo mantém o interesse no jogador e está disposto a apresentar uma nova proposta nos próximos dias.