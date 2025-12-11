Autor do gol da virada do Vasco, Vegetti chora e desabafa após vitória: “Sou um lutador”

Argentino marca nos acréscimos, garante virada sobre o Fluminense na semifinal e se emociona ao comentar momento pessoal no clube / Crédito: Jogada 10

Pablo Vegetti assumiu o protagonismo absoluto na noite desta quinta-feira (11/12). O centroavante argentino ignorou a fase recente de instabilidade e apareceu nos acréscimos para garantir a vitória do Vasco por 2 a 1 sobre o Fluminense. Mais do que o gol da virada no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o camisa 99 entregou alma em campo. Ao apito final, o “Pirata” desabafou, chorou e reafirmou seu compromisso visceral com o clube, colocando a instituição acima de qualquer momento individual adverso ou perda de espaço no time titular. A entrevista pós-jogo revelou o peso que o jogador carregava. Recentemente, Vegetti demonstrou insatisfação pública ao ser substituído contra o Atlético-MG, o que gerou ruídos sobre sua situação no elenco. Hoje, no entanto, a resposta veio com palavras fortes e olhos marejados ainda no gramado do Maracanã.

“Eu sou um lutador. Luto muito por essa camisa. Com minha vida e meu coração. Quero defender essa camisa sempre da melhor maneira”, disparou o ídolo, visivelmente tocado pela importância do momento. O artilheiro também tocou na ferida de sua minutagem reduzida nas últimas partidas. Ele reconheceu o momento técnico complicado, mas rechaçou qualquer vaidade que pudesse prejudicar o grupo nesta reta final de temporada: “Estou em um momento difícil, não estou jogando muito. Mas, para mim é sempre primeiro o Vasco.” Essa postura de liderança serviu para inflamar ainda mais a torcida, que celebrou a vantagem conquistada no “apagar das luzes”.