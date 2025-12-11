Atitude de Memphis Depay após vitória do Corinthians repercute nas redes sociais

Holandês marcou o gol da vitória corintiana sobre o Cruzeiro, no Mineirão, que concedeu vantagem aos paulistas na semifinal da Copa do Brasil

Autor do gol que deu vantagem ao Corinthians na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, Memphis Depay também teve protagonismo após o apito final no Mineirão. O atacante virou assunto nas redes sociais ao responder em português a uma pergunta feita em inglês pelo repórter de campo.

”Primeira parte muito importante. Um jogo difícil. Controle do jogo difícil, porque Cruzeiro é um time bom. Ganhar com um gol. Zagueiros muito concentrados. Agora, relaxa, descansa, recupera e prepara para o próximo jogo”, declarou o holandês, falando em português.