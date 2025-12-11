Athletico manifesta interesse em permanecer com Patrick, do Santos

Volante está emprestado ao Furacão pelo Peixe e clube paulista não deve dificultar na liberação do jogador

O Athletico deseja manter o volante Patrick em seu elenco para 2026. O jogador de 33 anos chegou ao Furacão emprestado pelo Santos e está com o vínculo próximo do fim. A expectativa é que o Alvinegro Praiano não coloque travasnas negociações.

De acordo com o portal ge, o Peixe não possui interesse em reaproveitar nenhum dos seus atletas emprestados no ano que vem. Entretanto, o clube deve exigir uma compensação financeira para liberar Patrick de forma definitiva ao Rubro-Negro. As negociações ainda não começaram.