Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Athletico manifesta interesse em permanecer com Patrick, do Santos

Athletico manifesta interesse em permanecer com Patrick, do Santos

Volante está emprestado ao Furacão pelo Peixe e clube paulista não deve dificultar na liberação do jogador
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Athletico deseja manter o volante Patrick em seu elenco para 2026. O jogador de 33 anos chegou ao Furacão emprestado pelo Santos e está com o vínculo próximo do fim. A expectativa é que o Alvinegro Praiano não coloque travasnas negociações.

De acordo com o portal ge, o Peixe não possui interesse em reaproveitar nenhum dos seus atletas emprestados no ano que vem. Entretanto, o clube deve exigir uma compensação financeira para liberar Patrick de forma definitiva ao Rubro-Negro. As negociações ainda não começaram.

O Santos contratou o jogador no início do ano passado, pelo valor de um milhão de dólares (cerca de R$ 5,1 milhões) junto ao Atlético Mineiro. O volante tem contrato com o Alvinegro da Vila Belmiro até o final de 2026.

Patrick se destacou na campanha do acesso do Furacão como um dos homens de confiança do treinador Odair Hellmann. O volante atuou em 41 partidas, com duas assistências anotadas. No ano passado, o jogador também estava no elenco que subiu com o Santos para a Série A.

 

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar