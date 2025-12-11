Arboleda tem futuro incerto em meio a reformulação do São Paulo

Defensor mais longevo e com um dos maiores salários do elenco, pode ser envolvido em negociação para aliviar a folha salaria do clube / Crédito: Jogada 10

O futuro de Arboleda no São Paulo voltou a ser pauta nos bastidores do Morumbis. Embora tenha contrato válido até dezembro de 2027, o defensor equatoriano não tem permanência assegurada para a próxima temporada e pode acabar incluído na lista de peças que o clube pretende negociar em 2026. Referência do vestiário e há quase uma década vestindo a camisa tricolor, Arboleda também figura entre os atletas mais bem remunerados do elenco. O aspecto financeiro, em meio ao cenário de crise do clube, tornou-se um fator determinante na avaliação sobre sua continuidade, ainda que a discussão interna esteja apenas no começo.