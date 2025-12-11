Abel Ferreira pode alcançar marca histórica após renovar com Palmeiras até 2027

Com novo vínculo, técnico português pode alcançar recordes de jogo por um mesmo clube no futebol brasileiro / Crédito: Jogada 10

Abel Ferreira está a caminho de estabelecer um dos trabalhos mais duradouros da história recente do futebol brasileiro. Após renovar seu contrato com o Palmeiras até o fim de 2027, o treinador português tem a possibilidade de completar sete temporadas consecutivas no clube, algo raro no país e que o coloca no caminho para quebrar marcas expressivas no comando alviverde. Desde que desembarcou no Brasil, em outubro de 2020, o português liderou uma verdadeira revolução no Verdão. Ao todo, foram 395 partidas envolvendo a comissão técnica formada por Abel e seus auxiliares, João Martins, Vítor Castanheira e Carlos Martinho. Estes são responsáveis por conduzir a equipe mesmo em momentos de suspensão do treinador. Destas, 363 tiveram Abel à beira do gramado.

Considerando a média anual desde sua chegada, o Palmeiras disputa aproximadamente 72 jogos por temporada. Mantido esse ritmo, as próximas duas temporadas devem adicionar cerca de 144 partidas ao currículo da atual comissão técnica. Isso levaria Abel e sua equipe a um patamar próximo de 540 jogos pelo Verdão. O número se aproxima rapidamente do recorde absoluto do clube. Neste caso os 562 jogos de Oswaldo Brandão, técnico mais vezes à frente do Palmeiras. Abel Ferreira está distante dos mais longevos da história A comparação ainda destaca a grandiosidade do feito no cenário nacional. Vicente Feola segue como o treinador com mais partidas pelo São Paulo (532), enquanto Brandão também lidera a história do Corinthians, com 435 compromissos. No Santos, porém, Lula permanece inalcançável, por ter comandado mais de 900 jogos entre as décadas de 1950 e 1960. Mesmo assim, Abel já escreve um capítulo particular. É o técnico mais longevo do Brasil desde a adoção dos pontos corridos, em 2003, e quem mais dirigiu o Palmeiras de maneira contínua na história do clube.