Abel Ferreira pode alcançar marca histórica após renovar com Palmeiras até 2027

Abel Ferreira pode alcançar marca histórica após renovar com Palmeiras até 2027Com novo vínculo, técnico português pode alcançar recordes de jogo por um mesmo clube no futebol brasileiro
Abel Ferreira está a caminho de estabelecer um dos trabalhos mais duradouros da história recente do futebol brasileiro. Após renovar seu contrato com o Palmeiras até o fim de 2027, o treinador português tem a possibilidade de completar sete temporadas consecutivas no clube, algo raro no país e que o coloca no caminho para quebrar marcas expressivas no comando alviverde.
Desde que desembarcou no Brasil, em outubro de 2020, o português liderou uma verdadeira revolução no Verdão. Ao todo, foram 395 partidas envolvendo a comissão técnica formada por Abel e seus auxiliares, João Martins, Vítor Castanheira e Carlos Martinho. Estes são responsáveis por conduzir a equipe mesmo em momentos de suspensão do treinador. Destas, 363 tiveram Abel à beira do gramado.
Considerando a média anual desde sua chegada, o Palmeiras disputa aproximadamente 72 jogos por temporada. Mantido esse ritmo, as próximas duas temporadas devem adicionar cerca de 144 partidas ao currículo da atual comissão técnica. Isso levaria Abel e sua equipe a um patamar próximo de 540 jogos pelo Verdão.
O número se aproxima rapidamente do recorde absoluto do clube. Neste caso os 562 jogos de Oswaldo Brandão, técnico mais vezes à frente do Palmeiras.
Abel Ferreira está distante dos mais longevos da história
A comparação ainda destaca a grandiosidade do feito no cenário nacional. Vicente Feola segue como o treinador com mais partidas pelo São Paulo (532), enquanto Brandão também lidera a história do Corinthians, com 435 compromissos. No Santos, porém, Lula permanece inalcançável, por ter comandado mais de 900 jogos entre as décadas de 1950 e 1960.
Mesmo assim, Abel já escreve um capítulo particular. É o técnico mais longevo do Brasil desde a adoção dos pontos corridos, em 2003, e quem mais dirigiu o Palmeiras de maneira contínua na história do clube.
“A identificação dos valores e dos princípios do Palmeiras é esta estabilidade, esta continuidade, que tu vês em clubes que ganham e que perdem, como o Atlético de Madrid, um clube que se identifica com o seu treinador, o Simeone. O Manchester City, por exemplo, com o próprio Guardiola, que já está há sete ou oito anos. O Arteta no Arsenal, que andam a tentar investir nos últimos anos para tentar ganhar títulos nacionais e internacionais”, disse Abel Ferreira, após renovar com o Palmeiras.
Após sua primeira temporada sem títulos, Abel inicia 2026 buscando uma conquista para se isolar como o maior campeão da história palmeirense. Atualmente, soma 10 taças. Aliás, é a mesma marca de Oswaldo Brandão.