“Rei de Copas”, Cuesta busca primeiro título pelo Vasco

Campeão de Copas pelo Atlético Nacional, Genk e Galatasaray, zagueiro colombiano pode conquistar a Copa do Brasil pelo Cruz-Maltino / Crédito: Jogada 10

Com fama de “pé quente” em competições de mata-mata, Cuesta busca conquistar o seu primeiro título pelo Vasco. Campeão de Copas pelo Atlético Nacional, da Colômbia, Galatasaray, da Turquia, e Genk, da Bélgica, o zagueiro colombiano tem a primeira grande chance de ganhar algo pelo Cruz-Maltino. Assim, ele é uma das chaves do Cruz-Maltino para a semifinal contra o Fluminense. Revelado no Atlético Nacional, Cuesta subiu para o profissional em 2016, quando conquistou a Copa da Colômbia e a Libertadores. Em 2017, conquistou a Recopa, além do Campeonato Colombiano. Por fim, conquistou o bicampeonato da Copa da Colômbia em 2018, antes de ir para a Europa em 2019.