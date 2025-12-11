Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

“Rei de Copas”, Cuesta busca primeiro título pelo Vasco

Campeão de Copas pelo Atlético Nacional, Genk e Galatasaray, zagueiro colombiano pode conquistar a Copa do Brasil pelo Cruz-Maltino
Autor Jogada 10
Com fama de “pé quente” em competições de mata-mata, Cuesta busca conquistar o seu primeiro título pelo Vasco. Campeão de Copas pelo Atlético Nacional, da Colômbia, Galatasaray, da Turquia, e Genk, da Bélgica, o zagueiro colombiano tem a primeira grande chance de ganhar algo pelo Cruz-Maltino. Assim, ele é uma das chaves do Cruz-Maltino para a semifinal contra o Fluminense.

Revelado no Atlético Nacional, Cuesta subiu para o profissional em 2016, quando conquistou a Copa da Colômbia e a Libertadores. Em 2017, conquistou a Recopa, além do Campeonato Colombiano. Por fim, conquistou o bicampeonato da Copa da Colômbia em 2018, antes de ir para a Europa em 2019.

Cuesta defendeu o Genk, da Bélgica, entre 2019 e 2025. Por lá, foram 182 jogos e quatro gols marcados, além do título da Copa da Bélgica, na temporada 2020/21. Depois, o zagueiro seguiu para o futebol turco. Pelo Galatasaray, disputou apenas a temporada 2024/25. Mesmo assim, foi o suficiente para conquistar a Copa da Turquia e o Campeonato Turco. Assim, consolidou o rótulo de “Rei de Copas”.

O Vasco contratou Cuesta na última janela de transferências por empréstimo até o fim deste ano. Dessa forma, a operação custou R$ 4,7 milhões e pode custar mais 1,5 milhão de euros (R$ 9,7 milhões), caso o clube queira prorrogar o empréstimo até o fim de 2026. O zagueiro chegou com opção de compra 5,7 milhões de euros (R$ 36,6 milhões).

Vasco

