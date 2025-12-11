“Prefiro o Pyramids”: Luis Enrique quer evitar Flamengo e elogia elenco rubro-negro

Técnico do PSG admite que prefere enfrentar os egípcios na final da Copa Intercontinental e exalta qualidade do time carioca: "Grande equipe" / Crédito: Jogada 10

A vitória do Flamengo sobre o Cruz Azul por 2 a 1, nesta quarta-feira (10), ecoou do outro lado da chave da Copa Intercontinental. Enquanto o Rubro-Negro se prepara para a semifinal contra o Pyramids, do Egito, o Paris Saint-Germain monitora seus possíveis adversários na grande decisão. O técnico da equipe francesa, Luis Enrique, concedeu entrevista à TNT Sports e não ficou em cima do muro quando questionado sobre quem gostaria de enfrentar na disputa pelo título. O comandante espanhol deixou claro que prefere evitar um confronto contra os brasileiros. Luis Enrique afirmou categoricamente que sua escolha recai sobre o time africano, embora admita conhecer pouco sobre o adversário.

“Eu prefiro o Pyramids, que não conheço, mas que seguramente também pode nos vencer. Mas a minha preferência não é o Flamengo, isso para mim está claro”, disparou o treinador. Mesmo sendo o atual campeão da Champions League, o espanhol reconhece e nutre muito respeito pelo futebol apresentado pela equipe carioca. Luis Enrique relembra Copa do Mundo de Clubes O técnico do PSG justificou sua posição ao elogiar a qualidade técnica do elenco rubro-negro. Luis Enrique revelou que sua comissão técnica acompanha o time brasileiro há algum tempo, inclusive observando a equipe durante a última Copa do Mundo de Clubes, realizada no verão passado. “É uma grande equipe, com jogadores de qualidade e experiência e um grande treinador”, analisou.

Naquela ocasião, o PSG terminou como vice-campeão ao perder para o Chelsea, enquanto o Flamengo caiu nas oitavas para o Bayern de Munique, o que impediu um duelo direto nas quartas de final. Agora, o caminho para o encontro inédito depende do desempenho no próximo sábado (13). O Flamengo encara o Pyramids no estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, valendo a vaga na finalíssima. No mesmo dia, o PSG cumpre tabela pelo Campeonato Francês contra o Metz, mas com a cabeça voltada para o Catar. A decisão da Copa Intercontinental acontece no dia 17, uma quarta-feira, data em que Luis Enrique descobrirá se terá seu desejo atendido ou se precisará enfrentar a “grande equipe” que tanto prefere evitar.