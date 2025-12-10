Vasco x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruz-Maltino e Tricolor se enfrentam neste quinta-feira (11), no Maracanã, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

Nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília) o Maracanã vai ferver para o clássico entre Vasco e Fluminense, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. As equipes se enfrentaram três vezes na temporada, com duas vitórias do Tricolor. No entanto, o Cruz-Maltino venceu o último encontro. Onde assistir? Prime Video (streaming), SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

Com apenas uma vitória nas últimas oito partidas, o Vasco chega em péssima fase e pressionado por sua torcida. Portanto, o Cruz-Maltino é o grande azarão do confronto. No entanto, por se tratar de um clássico, ainda mais decisivo, o elenco e comissão técnica estão confiantes na "mudança de chave" para superar o Fluminense. O argumento utilizado durante toda a preparação é de que o time é capaz de realizar grandes jogos, como fez em um passado recente. O discurso não ficou apenas nas palavras. Fernando Diniz não planeja mudanças ou surpresas. Vai escalar o Vasco do jeito que todos estão acostumados. O único desfalque é Lucas Piton, que se recupera de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. Seu substituto será Puma Rodríguez, que já está acostumado a jogar com o pé trocado.

Diferente do Vasco, o Fluminense chega embalado por conta do bom momento dentro de campo. O Tricolor não conhece uma derrota há mais de mês, que corresponde a sete jogos, com cinco vitórias e dois empates. Foram 13 gols marcados e apenas dois gols, sendo uma goleada histórica sobre o São Paulo. Sob o comando de Luis Zubeldía, o Flu venceu 10, empatou e perdeu apenas três jogos, além da consistência defensiva e estilo de jogo aguerrido. O argentino, aliás, busca seu primeiro título no Brasil, enquanto o Flu busca o segundo título da competição em sua história. Dentro de campo, o treinador terá que realizar mudança no setor de ataque. Afinal, Canobbio está suspenso por causa do terceiro cartão amarelo contra o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil. Sendo assim, Soteldo tende a entrar na vaga do uruguaio. O venezuelano ganhou confiança ao aproveitar as duas últimas rodadas do Brasileirão, com dois gols e uma assistência.