Vasco não deve renovar parceria com a Betfair para 2026

Relação entre a casa de apostas e o Cruz-Maltino atualmente não é a das melhores. Chegada da Nike também influencia a busca por melhores acordos / Crédito: Jogada 10

A relação entre Vasco e Betfair provavelmente está próxima do fim. As partes ainda conversam para tentar chegar a um novo acordo. No entanto, no atual cenário, as chances são pequenas para um desfecho positivo. Um fator que deve influenciar é que o relacionamento entre o Cruz-Maltino e a casa de apostas não vive o melhor momento, de acordo com apuração do Jogada10. Um outro cenário que influencia para uma mudança no patrocínio máster é a chegada da Nike como fornecedora de material esportivo. Há conhecimento de um denominador comum entre a empresa norte-americana e o Vasco há cerca de um ano. Apesar disso, ambos os lados oficializaram a parceria somente na última terça-feira (09), como antecipou o Jogada10.

Com esta nova era, pelo fato da Nike ser uma das principais fornecedoras de material esportivo pelo mundo, o Cruz-Maltino passará a ter uma visibilidade maior. Portanto, o clube deve ter um acréscimo em sua exigência pelos acordos de patrocínio. No caso, pedir um aumento de remuneração aos possíveis novos parceiros. A confirmação da Nike nesta situação também está atrelada ao fato de o contrato entre o Vasco e a Kappa expirar no fim de 2025. Além disso, o vínculo com a nova fornecedora de material esportivo inicialmente será vigente por sete anos. Já a respeito da Betfair, o acordo terminará também ao final da atual temporada, depois de uma parceria de quase dois anos. Vale ressaltar que há a possibilidade das duas partes estenderem o contrato por mais dois anos. Entretanto, não deve ser a alternativa predominante.